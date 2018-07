Sono fuggiti all'alt, gettato le dosi di drgoa dal finestrino ma dopo un inseguimento per le strade dell'Eur sono stati bloccati. E' stata una pattuglia di motociclisti dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma ad arrestare l'uomo, un albanese di 31 anni, nullafacente, mentre il complice è riuscito a fuggire, ed è ora ricercato. L'auto non si è fermata all'alt sul viadotto della Magliana. I due albanesi incuranti della pattuglia in moto dei Carabinieri hanno proseguito la corsa senza fermarsi. L'inseguimento è proseguito per le vie dell'Eur, fino ai parcheggi di piazzale dello Sport, proprio di fronte al palazzetto. Nella corsa i due hanno gettato dal finestrino un involucro con della droga che, uno dei due militari ha raccolto, mentre l'altro continuava l'inseguimento. Giunti nei parcheggi dell'Eur, i due hanno abbandonato l'auto e uno solo è stato arrestato. Il complice a seguito di accertamenti è stato identificato. Dopo l'arresto l'uomo è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:58



© RIPRODUZIONE RISERVATA