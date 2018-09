Roma, scocca un dardo in petto all'inquilino moroso: arrestato un 46enne

Chiedeva aiuto dal balcone dell’abitazione, con un dardo conficcato nel petto. Lo hanno trovato così gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Tivoli, intervenuti a seguito della segnalazione al numero unico di emergenza di una persona colpita da una freccia.



La vittima, un cittadino di origine nigeriana, dopo essere stata trasportata in ospedale per le necessarie cure, ha raccontato ai poliziotti che la freccia era stata scoccata da F.R., suo vicino di casa. Indagini successive permettevano agli agenti di ricollegare il gesto ad una controversia fra le due parti, legata al mancato pagamento del canone di locazione da parte dello straniero. F.R., 46enne, originario di Tivoli, è stato così arrestato per tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il dardo, utilizzato come arma per commettere il reato, è stato posto sotto sequestro .

Mercoledì 19 Settembre 2018



