Frascati, ladri di biciclette (ma del bike sharing): prima dell'arresto s'avventa sui carabinieri

Ladri di biclicette, ma del bike sharing. I Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato un 36enne romeno e denunciato altri tre suoi connazionali, di 41, 45 e 52 anni, con l'accusa di ricettazione in concorso. I militari li hanno riconosciuti, perché già noti alle forze dell'ordine per precedenti analoghi, a bordo di biciclette di una nota società di bike sharing e li hanno seguiti per un tratto di via Tuscolana, fino a che, all'altezza della stazione FS Tuscolana, si sono introdotti furtivamente all'interno di un capannone, in uso alle Ferrovie dello Stato.



Intervenuti per una verifica, i militari li hanno pizzicati a nascondere tre biciclette con il GPS divelto e con il sistema di blocco manomesso. Alla richiesta di spiegazioni da parte dei Carabinieri, il 36enne si è scagliato contro di loro colpendoli con calci e pugni ma è stato poi bloccato e ammanettato. Dovrà rispondere anche di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni, in quanto un Carabiniere è rimasto contuso e medicato presso l'ospedale di Frascati. Per gli altri tre complici è scattata la denuncia a piede libero.

