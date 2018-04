Roma, choc ai Fori: aggredisce soldato per strappargli la pistola dalla fondina

di Marco De Risi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Momenti di tensione ieri pomeriggio a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali. Uno straniero, davanti a decine di turisti, ha cercato d'impossessarsi della pistola d'ordinanza di uno dei soldati dell'Esercito in pattuglia per garantire la sicurezza nella strada. Erano circa le 15 quando l'uomo, che sarà poi identificato come un egiziano di 40 anni, ha portato a segno il suo gesto estremo. Con una mossa fulminea si è avventato sulla fondina di un militare ed in tutti i modi ha cercato di afferrare la pistola, con 15...