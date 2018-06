Roma, altro scempio al Gianicolo: bagni dei turisti nel Fontanone

«Fa caldo», e allora tutti in acqua, manco fossero in piscina. Ieri pomeriggio il Fontanone del Gianicolo è stato letteralmente preso d'assalto dai turisti che in barba alla delicatezza del monumento secolare hanno pensato bene di usarlo come rinfrescante.C'era chi ha usato la grande vasca della Fontana dell'Acqua Paola - immortalata in una delle scene iniziali del film la Grande Bellezza - per il più classico del pediluvio. E via con piedi e gambe a mollo. E chi non ha resistito alla tentazione e si è tuffato in acqua, maglietta e shorts, per godersi un bagno completo. Uno scempio andato in scena senza che nessuno a controllare l'assalto. Perché da delibera comunale, è vietato sia tuffarsi, sia immergere le gambe. Pena, multe da 450 euro. È andata bene, ieri, per i turisti accaldati che invece si sono goduti la vasca-piscina indisturbati. Nelle ore più calde del pomeriggio, tutto il bordo della vasca era occupato da persone.E quassù, al Gianicolo, non si può neppure parlare di effetto Anita Ekberg, visto che l'attrice n nel film si tuffava a Fontana di Trevi. Vietato pure lì, ovviamente, immergersi nell'acqua come mettere i piedi a bagno. Ne sa qualcosa l'ex concorrente del Grande Fratello Aida Nizar, che l'altro giorno è entrata nell'acqua, con la quale ha anche giocato facendo schizzi. La Polizia locale l'ha fatta uscire dalla vasca multandola proprio di 450 euro.