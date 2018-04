Roma, turista tenta di scalare Fontana di Trevi: 500 euro di multa

Tenta la scalata del monumento a Fontana di Trevi: bloccato e denunciato dalla Polizia locale. E' accaduto ieri sera, alle ore 19, in piazza Trevi, quando una pattuglia del I Gruppo Centro (ex Trevi), durante il servizio di controllo del territorio, ha bloccato un uomo intento a “scalare” il monumento a ridosso della fontana. L’improvvisato arrampicatore, nonostante gli fosse stato intimato di scendere, ha proseguito cercando di dare spettacolo davanti ai tanti turisti presenti. Una volta giù dal monumento, l’uomo è stato trovato senza documenti e non ha fornito le proprie generalità. Condotto negli uffici del Comando di zona, l’uomo, un cittadino polacco di 44 anni, è stato denunciato.



La scalata è costata al turista è costata 500 euro di sanzione, come previsto dall’art. 19 del Regolamento di Polizia Urbana, oltre che la denuncia per rifiuto di fornire le proprie generalità. Del fatto è stata infomata la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali per i controlli atti a rilevare eventuali danni al monumento.

Lunedì 23 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:43



