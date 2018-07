Fiumicino, sos sosta selvaggia e rifiuti: a Focene volantini a turisti e bagnanti

«Consigli per una civile convivenza». È quanto da ieri, scritti su duemila volantini, si stanno ritrovando sulle proprie auto e in mano i turisti e bagnanti romani a Focene, località balneare del comune di Fiumicino, su iniziativa di alcuni residenti, stanchi della sosta selvaggia, in particolare nei weekend, e dell'inciviltà di alcuni che gettano in strada i rifiuti.



L'iniziativa è del Comitato spontaneo “Fare Focene” che sta distribuendo i volantini e affiggendo altrettante duemila locandine nei negozi con il vademecum di consigli: «Parcheggiate in modo corretto ed entro le strisce - si legge tra l'altro nel volantino - evitando marciapiedi, scivoli per disabili e passi carrabili in modo fa evitare multe, rimozioni e disagi per i residenti. Gettate i vostri rifiuti negli appositi mastelli messi a disposizione dalle attività balneari. Facciamo raccolta differenziata. Vi chiediamo di seguire il conferimento richiesto. Evitate di gettare in strada buste piene, cartacce ed immondizia varia».



A tal proposito ogni domenica di fronte al supermercato di via Coccia di morto, località resa cult dal film “Come un gatto in tangenziale”, l'azienda preposta »mette un camion dalle ore 16 alle 24, per raccogliere indifferenziato, umido e vetro. Auspichiamo possiate passare la vostra giornata nel migliore dei modi nel rispetto anche dei residenti».

Lunedì 30 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:33



