Roma, furgone in fiamme sulla rampa d'ingresso a Fiumicino. Rampa chiusa al traffico

Un furgone ha preso fuoco sulla rampa d'ingresso a Fiumicino che collega via dell'aeroporto alla via Portuense. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ostia e i volontari della protezione civile di Fiumicino che hanno domato il rogo e messo in sicurezza la zona. Nessuna conseguenza per le persone.



La rampa è stata temporaneamente chiusa al traffico, che la polizia locale ha incanalato solo su via dell'aeroporto. Alta la colonna di fumo, visibile a distanza, che si è sprigionata.

Sabato 9 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:24



