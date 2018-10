Roma, malore all'aeroporto di Fiumicino: 71enne salvato dai poliziotti

Si accascia a terra e perde i sensi. E’ accaduto ieri mattina al Terminal 2 delle partenze Internazionali all’aeroporto di Fiumicino. Poco dopo le 6 del mattino alcuni passeggeri hanno segnalato agli agenti della Polaria la presenza di un uomo a terra privo di conoscenza. Immediato l’intervento dei poliziotti che, constatata la gravità della situazione, hanno subito attivato le procedure di soccorso: mentre uno di loro ha allertato la sala operativa per l’invio di un’ ambulanza, l’altro senza perdere un attimo, ha iniziato a praticare un massaggio cardiaco dell’uomo a terra in attesa del personale medico. Al sopraggiungere dei sanitari il 71enne, che nel frattempo mostrava un lieve miglioramento, è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

