Roma, fingevano un guasto ai distributori automatici delle farmacie: due denunciati

I crabinieri della stazione Roma Bravetta hanno denunciato a piede libero due cittadini romani, di 37 e 48 anni, senza occupazione e con precedenti, con l’accusa di truffa continuata in concorso. I due malviventi avevano messo in atto un astuto piano per truffare tre farmacie del quartiere Bravetta: si presentavano ai titolari e ai dipendenti riferendo che nel corso della notte precedente avevano tentato di acquistare prodotti dai distributori automatici delle attività e, causa malfunzionamento, nonostante l’inserimento di contante, il prodotto non era stato erogato.



Il personale delle farmacie, ritenendo in buona fede la richiesta dei clienti, ha sempre rimborsato loro la quota dichiarata. Questo trucchetto ha portato nelle tasche dei furbetti oltre 300 euro ma ha insospettito i titolari degli esercizi commerciali che, verificato l’ammanco nelle casse del distributore, hanno dato l’allarme. I carabinieri hanno eseguito riscontri nelle tre farmacie colpite ed hanno ricostruito il modus operandi dei truffatori che sono stati riconosciuti e fermati poco distante. Nelle loro tasche i militari hanno rinvenuto il denaro, poi riconsegnato alle vittime.

