Bus imbrattato a Roma, denunciata la figlia di Asia Argento

di Lorenzo De Cicco

L'esposto è stato mandato in Procura pochi giorni fa. L'Atac ha denunciato l'imbrattamento di un bus messo in atto dalla figlia di Asia Argento e del cantante Morgan, un episodio di cui la ragazzina, 17 anni, si era vantata con i suoi seguaci su Instagram a inizio agosto, con tanto di foto accanto ai sedili impiastricciati con lo spray e le manine a v, in segno di vittoria. Appena la notizia era venuta fuori, l'azienda dei trasporti aveva avviato un'indagine interna per capire quale fosse esattamente la navetta...