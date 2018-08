Roma, Fidene, sorpreso con coca e marijuana in auto: arrestato pusher

Gli agenti del Reparto Volanti hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un cittadino bulgaro identificato per P.R.M. di 39 anni. Fermato per un controllo in Largo Sergio Pugliese, è stato trovato in possesso di 10 dosi di cocaina per un peso di circa 50 grammi e 950 euro in banconote di vario taglio provento dell’attività illecita. Inoltre, all’interno del veicolo sono stati rinvenuti e sequestrati alcuni grammi di cocaina e marijuana.

Giovedì 16 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:34



