Roma, Ferragosto, giro di vite dei carabinieri contro i furti: 8 ladri arrestati in poche ore

Per assicurare una permanenza sicura a chi resta in città e una vacanza serena a chi ha deciso di trascorrere il ponte di Ferragosto lontano dalla propria abitazione, i carabinieri hanno previsto un vasto spiegamento di uomini e mezzi per il pattugliamento e la rete di controlli su tutte le aree del territorio. Sono stati intensificati i servizi di pattuglia su strada, in costante allerta sul fronte della prevenzione ed il contrasto della forme di criminalità diffusa – con particolare attenzione nelle ore notturne - quali furti in appartamento e rapine, e i controlli alla circolazione stradale, sia diurni che notturni, con l’attuazione di posti di controllo.

In poche ore, la forte stretta dei Carabinieri ha permesso di arrestare 8 persone con l’accusa di furto. I carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca con l’ausilio del Nucleo Radiomobile di Frascati hanno arrestato 2 cittadini bosniaci, entrambi 24enni, domiciliati presso il campo nomadi di via di Salone, con numerosi precedenti, sorpresi durante un furto in abitazione in via Mineo, zona Borghesiana, in quel momento incustodita perché i proprietari si trovavano in vacanza. La pattuglia in transito ha notato un primo nomade appoggiato ad un’auto che faceva da palo e poi hanno scoperto, oltre la recinzione di un’abitazione al piano terra, il secondo ladro che ha cercato di fuggire ma è stato subito bloccato. I carabinieri hanno anche recuperato l’intera refurtiva, comprendente alcune borse firmate, gioielli in oro e denaro contante.

In via Nazionale, i carabinieri della Stazione Roma San Giovanni hanno arrestato un cittadino algerino di 54 anni, con precedenti, che aveva appena borseggiato un turista spagnolo che si trovava in vacanza a Roma con la famiglia. Poco più tardi i carabinieri della Stazione Roma Via Veneto hanno arrestato un altro cittadino algerino di 39anni, anche lui con precedenti, sorpreso, in piazza del Colosseo, mentre tentava di rubare la borsa a una turista italiana. Gli stessi carabinieri della Stazione Roma Via Veneto hanno arrestato altri due borseggiatori, un cittadino marocchino di 56 anni e un cittadino romano di 37anni, entrambi con precedenti, sorpresi all’interno della metropolitana “linea A”, subito dopo aver asportato, con destrezza, il portafogli ad un turista di Singapore.

I carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno invece arrestato un uomo di 25 anni e una donna di 31 anni, entrambi cittadini romeni, che, fingendosi turisti, passeggiavano su via del Corso, pizzicando quello che riuscivano a rubare dalle borse e zaini dei turisti veri. I carabinieri li hanno seguiti e arrestati quando sono entrati in azione, rubando un astuccio con occhiali da sole dalla borsa di una turista cinese. Tutti gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo. Proprio ieri, i carabinieri avevano anche denunciato 4 cittadini italiani che nascondevano arnesi da scasso all’interno del cruscotto dell’auto su cui viaggiavano.

Martedì 14 Agosto 2018



