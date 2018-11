Roma, fermava i giovani di sera per spacciare: arrestato 40enne pony express della droga

Gli atteggiamenti erano troppo sospetti per passare inosservati. Si spostava di continuo, come una specie di pony express della droga, e incontrava giovani e passanti per poi allontanarsi rapidamente. I residenti hanno dato l'allarme. I carabinieri di Valmontone hanno arrestato così un 40enne originario di Artena, disoccupato e con precedenti, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività dei carabinieri è nata grazie ad alcune segnalazioni di cittadini che descrivevano strani movimenti lungo le vie del centro: i militari hanno, quindi, predisposto controlli nel corso dei quali hanno focalizzato l'attenzione sull'uomo. Il suo atteggiamento, fortemente sospetto perchè si spostava di continuo, come una specie di pony express della droga, ha portato gli uomini dell'arma a tenerne d'occhio i movimenti e, dopo lunghi pedinamenti, è scattato il blitz nella sua abitazione. Ad esito della perquisizione sono stati rinvenuti 35 grammi di cocaina pronta per lo spaccio, circa 20 grammi di mannite, sostanza utilizzata per il taglio, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento. Il Tribunale di Velletri ha convalidato l'arresto dell'uomo che è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio definitivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA