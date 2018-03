Roma, fermato 39enne romeno sulla Colombo: era ricercato in Europa per truffa

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esposizione, diretto da Filiberto Mastrapasqua, ieri nel corso del pattugliamento effettuato nella zona di competenza, hanno individuato e sottoposto a controllo un uomo che, a piedi, si stava dirigendo da via Libano verso la via Cristoforo Colombo. Nel corso dei successivi accertamenti è emerso che Z.A.D., queste le sue iniziali, 39enne romeno, era ricercato per un mandato di arresto europeo, emesso dall'autorità giudiziaria del suo paese di origine, per truffa e falsificazione di documenti. Per lui, pertanto, è scattato l'arresto e il successivo accompagnamento presso il carcere di Regina Coeli.

Sabato 31 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:35



© RIPRODUZIONE RISERVATA