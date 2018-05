Roma, arriva il "family sitter": un supporto per bambini e genitori

Arriva a Roma il 'family sitter', una nuova figura pensata per il sostegno al bambino nei primi sei mesi di vita ma anche ai suoi genitori, soprattutto se privi di reti familiari. A prevedere il nuovo servizio, che sarà offerto anche valutando il reddito del nucleo familiare, è una recentissima direttiva del Campidoglio, firmata dall'assessore al Sociale Laura Baldassarre.



«L'obiettivo è dare aiuto sia alla cura dei bambini, sia alla genitorialità, per combattere la solitudine, ad esempio - spiega all'Ansa l'assessore -. È un'iniziativa, fortemente voluta dalla sindaca Raggi, pensata per tutti, soprattutto per chi ne ha più bisogno. Ci sarà una sperimentazione il primo anno e poi sarà messa a sistema e sarà permanente. Non siamo a conoscenza di altre esperienze del genere a livello nazionale».



La direttiva che indirizza i fondi nazionali dedicati all' infanzia e all'adolescenza, può far conto su «uno stanziamento annuale di 6 milioni», spiega Baldassarre, che tra le azioni introdotte cita: «La creazione di almeno un "Centro per le famiglie" in ogni Municipio. Si tratta di centri che forniscono numerosi servizi, dalla consulenza psicologica alla mediazione familiare».



Famiglie ma non solo. La direttiva prevede anche di realizzare almeno un centro di aggregazione e di socializzazione per ragazzi in ogni municipio di Roma e di strutturare un sistema di cori, orchestre e gruppi musicali dei più giovani, «al fine di promuovere l'espressività artistica e musicale come strumento di inclusione sociale». Ad oggi esistono centri del genere ma non diffusi in maniera capillare in città. «Ci sono poche attività permanenti per i ragazzi - spiega Baldassarre -. Questa novità è pensata per loro, insieme ad un sistema di ludoteche diffuse che vogliamo creare anche per i più piccoli».



Sul fronte della partecipazione, «già dall'autunno 2018, nei municipi prevediamo che ci possa essere un luogo fisico in cui i più giovani elaborino delle proposte da sottoporre poi ai consigli municipali - afferma l'assessore -. Lo stesso avverrà in seguito anche in Campidoglio. Ci saranno poi dei bandi annuali per realizzare le idee che i ragazzi propongono per la città». Il documento in questione, firmato il 2 maggio, «introduce la possibilità anche di fare bandi triennali, una novità importante per la programmazione - sottolinea Baldassarre -. In più prevede, tra le altre cose, anche azioni di sistema finanziando la delibera approvata dall'Aula sulla città amica dei bambini».

Lunedì 7 Maggio 2018



