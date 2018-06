Roma, evade dai domiciliari per andare ale Poste: arrestata una 57enne

Era ristretta agli arresti domiciliari ma ha deciso di allontanarsi ed andare all'ufficio postale. Due Carabinieri della Stazione Roma Garbatella, liberi dal servizio, l'hanno riconosciuta e arrestata. In manette una 57enne romana, senza occupazione, agli arresti domiciliari per vari furti commessi. Allontanatasi dalla sua abitazione, di via Carlo Randaccio, la 57enne è arrivata all'ufficio postale di via Caffaro. Ma sfortunatamente per lei è stata riconosciuta dai due Carabinieri che, quotidianamente controllano la sua presenza all'interno del suo domicilio. La donna ha tentato di giustificarsi ma è stata arrestata e accompagnata in caserma. La 57enne dovrà difendersi dall'accusa di evasione ed è stata riaccompagnata presso la sua abitazione in attesa di essere sottoposta al rito direttissimo.

Lunedì 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:20



