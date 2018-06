Roma, cocaina nell'auto: due uomini e una donna arrestati all'Eur

Due uomini e una donna arrestati all'Eur con la cocaina. Gli agenti della Polizia del commissariato Esposizione, li hanno fermati in via Melville, dopo aver notato un'auto con a bordo un ragazzo ed una ragazza. I due subito dopo si sono allontanati verso via Laurentina dove ad attenderli c'era un altro giovane che, dopo aver ricevuto un involucro, tentava di allontanarsi. Bloccati, i tre sono stati identificati come M.T., 29enne romana, D.C.L. e C.L., rispettivamente di 26 e 23 anni. Durante le perquisizioni personali e dell'auto, è stata rinvenuta e sequestrata cocaina per un totale di circa 15 grammi. A casa di uno dei tre, i poliziotti hanno rinvenuto un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:18



