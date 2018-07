Esquilino, il circolo culturale diventa discoteca: due denunce, c'erano anche minorenni

Da circolo a discoteca. I residenti della zona aveva più volte lamentato l'alto volume della musica, parlando anche di “strane frequentazioni”. Ieri sera g li agenti della Polizia di Stato del Commissariato Esquilino e del Reparto Prevenzione Crimine Lazio hanno controllato l'associazione culturale, in zona Esquilino ed entrati nel locale hanno constatato che l'associazione era gestita come un'autentica discoteca: i presenti non erano muniti di tessere di iscrizione né erano stati iscritti sul registro previsto dalla normativa.



All'interno 41 persone, tra le quali molti pregiudicati e 2 minorenni poi riaffidati alle rispettive famiglie: 16 le persone fotosegnalate per accertare la loro reale identità: 9 cittadini colombiani ed 1 brasiliano - successivamente trattati dall'Ufficio Immigrazione della Questura per verificare la loro regolarità sul territorio nazionale - oltre a 6 italiani. Gli agenti hanno inoltre trovato 24 dosi di cocaina, 5 di hashish ed 1 di marijuana ed hanno appurato che l'impiantistica era in pessime condizioni di manutenzione, con fili elettrici scoperti, vie di fuga ingombre e uscite di sicurezza bloccate, e che le condizioni igienico sanitarie erano scarse. Il presidente ed il vice presidente dell'associazione sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria ed il locale è stato sottoposto a sequestro.

Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:22



