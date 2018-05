Roma, i funerali di Elena uccisa dall'asfalto killer: palloncini bianchi e il rombo delle moto

Elena Aubry, la ragazza di 26 anni morta a Roma in via Ostiense , sbalzata dalla sua due ruote per colpa dell'asfalto sconnesso. Tantissime le persone presenti ai funerali oggi alla parrocchia di Nostra Signora di Coromoto in viale dei Colli Portuensi.



Una nuvola di palloncini bianchi verso il cielo, il rombo delle moto degli amici bikers e le note di "Vivere" di Vasco Rossi accompagnano l'ultimo saluto a Elena Aubry, la ragazza di 26 anni, sbalzata dalla sua due ruote per colpa dell'asfalto sconnesso. Tantissime le persone presenti ai funerali oggi alla parrocchia di Nostra Signora di Coromoto in viale dei Colli Portuensi.

Commozione in chiesa quando a parlare è la madre di Elena: «Mi dice "mamma non piangere, ma battiti affinché non succeda ad altri quello che è accaduto a me"», dice. E ripete che la sua amata figlia «non correva». Poi si rivolge ai tanti bikers presenti: «Ho conosciuto il mondo bellissimo dei motociclisti, un mondo di persone che hanno tanto cuore».Della tragedia di Elena ha parlato anche la sindaca Virginia Raggi in un'intervista al Messaggero: «Umanamente non ci sono parole, davvero. Come amministratore, mi sento responsabile h24 di tutto quello che succede a Roma». E sulle buche: «C’è un grande lavoro, lo dicono i numeri che abbiamo stanziato in bilancio. Sono tutti aumentati rispetto agli anni precedenti. Parlo dei fondi diretti gestiti dall’amministrazione e di quelli dei municipi».