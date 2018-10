File e malori oggi davanti all'hotel Ergife a Roma dove si sono svolte le prove di due concorsi indetti dal Miur e dall'Aci. A renderlo noto è Dirpubblica - Federazione del Pubblico Impiego che nei giorni scorsi aveva chiesto di modificare le date per consentire ai concorrenti di poter partecipare ad entrambi i concorsi. «È evidente il gravissimo abuso che viene consumato ai danni dei concorrenti», aveva sottolineato nei giorni scorsi il portavoce del sindacato, Giacinta Bartolucci, con una lettera a tutti i componenti delle due Commissioni in cui aveva preannunciato una diffida chiedendo un intervento urgente per modificare questa situazione e consentire agli aspiranti concorrenti di poter partecipare ad entrambi i concorsi. © RIPRODUZIONE RISERVATA