Roma, drone sorvola Ambasciata Usa: era pilotato da un turista in hotel

Drone sopra l'Ambasciata americana: denunciato pitola. Si tratta di un cittadino americano sorpreso da militari Esercito che presidiano e sorvegliano la zona: hanno visto chiaramente il drone sorvolare per diversi minuti l'ambasciata americana di Roma, uno dei luoghi più sensibili della capitale. Il drone era pilotato da un turista che era in una camera dell'hotel Excelsior.



L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio in via Veneto, in pieno centro città e a poche centinaia di metri dai palazzi istituzionali. Ad accorgersi della presenza del velivolo sono stati attorno alle 18 i militari della brigata Granatieri di Sardegna, impegnati nell'operazione Strade sicure, cui spetta il compito di presidiare la sede diplomatica statunitense. Poco dopo i soldati hanno individuato un uomo che, da una finestra al terzo piano dell'hotel Excelsior, proprio di fronte all'ambasciata, stava pilotando il drone con un radio comando. I militari hanno così chiesto immediatamente l'intervento della Polizia che ha identificato l'uomo: si tratta di un cittadino americano di 39 anni, che è stato denunciato. Ai poliziotti il 39enne ha spiegato di essere un turista che voleva fare delle foto del centro di Roma.

Martedì 20 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:13



© RIPRODUZIONE RISERVATA