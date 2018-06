Roma, dosi di hashish nascoste negli slip e nei calzini: arrestato pusher 19enne

Ha tentato di disfarsi di un calzino. Per gli slip sarebbe stato più complicato. Eppure il 19enne romano la droga la teneva nascosta proprio lì. Fermato per un controllo da parte degli agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine, il giovane I.A., ha tentato di disfarsi di un calzino, prontamente recuperato, all'interno del quale vi erano occultate 11 dosi di hashish. Addosso, il giovane aveva ulteriori 9 dosi di hashish, ben nascoste all'interno degli slip. Esteso il controllo nella sua abitazione, gli investigatori hanno rinvenuto 100 grammi di hashish e 29 dosi pronte per essere vendute.

Sabato 9 Giugno 2018



