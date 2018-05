Roma, vendeva droga ai ragazzini: i genitori lo fanno arrestare

Vendeva droga ai ragazzini. I genitori lo fanno arrestare. I carabinieri della stazione di Sacrofano hanno fermato in flagranza di reato un 40enne italiano, incensurato, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini sono scattate in seguito alle segnalazione di alcuni genitori preoccupati che, nel tempo, hanno raccontato ai militari di aver scoperto che i propri figli facevano uso di stupefacenti e che la sostanza erano soliti acquistarla, soprattutto nei week-end, a Formello.LEGGI ANCHE:I carabinieri di Sacrofano, con il supporto di quelli delle Stazioni di Formello e Le Rughe, si sono messi subito sulle tracce del pusher e hanno tenuto sotto controllo la sua abitazione, notando un crescente andirivieni di giovani ragazzi. Durante il blitz nell'appartamento, i carabinieri hanno scoperto che il 40enne, in uno scantinato, aveva nascosto centinaia di grammi di droga tra marijuana e hashish, pari a circa 1.000 dosi singole, la cui vendita avrebbe fruttato alle casse del pusher intorno ai 10.000 euro. L'uomo è stato ammanettato e, a seguito del rito direttissimo, sono stati disposti gli arresti domiciliari.