Blitz antidroga a Roma, sequestrate 66mila dosi di hashish. Presi due pusher, uno getta tutto dal balcone

Un'operazione antidroga a San Basilio e Tiburtino ha portato all'arresto di due pusher italiani e al sequestro di 66mila dosi di hashish, mille di marijuana, 300 di cocaina e circa 17.000 euro. I Falchi della Sezione Contrasto al Crimine diffuso della Squadra Mobile hanno intensificato il pattugliamento e l’azione repressiva nelle due zone, pizzicando due spacciatori: uno mentre lanciava dalla finestra cocaina ed hashish; l’altro scoperto dal fiuto del cane poliziotto Condor. A San Basilio gli agenti, dopo aver notato dei movimenti sospetti, hanno perquisito l’appartamento in uso ad un pregiudicato 23enne, di origine calabrese. Il malvivente, quando ha sentito i poliziotti bussare alla porta dell’abitazione, ha lanciato un pacco dal balcone, non accorgendosi che di sotto c’erano altri investigatori pronti a recuperarlo: al suo interno circa 300 dosi di cocaina, mille di hashish, materiale per il “taglio” dello stupefacente e circa 17.000 euro.



Nel quartiere Tiburtino invece, dopo numerosi appostamenti, i Falchi hanno focalizzato la loro attenzione su un pregiudicato romano, residente in un appartamento nei pressi della fermata metro Pietralata. Gli investigatori della Squadra Mobile, perquisita l’abitazione di M.U. con l’ausilio delle unità cinofile, grazie al fiuto del cane Condor sono riusciti a scovare diversi chili di hashish, dai quali si sarebbero ricavate circa 65.000 dosi, e della marijuana che, se venduta al dettaglio, avrebbe fruttato circa 1.000 dosi, nonché l’intera attrezzatura per lavorare lo stupefacente, il tutto abilmente occultato all’interno dell’immobile.

