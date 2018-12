Roma, droga e cosmetici: sequestrate decine di dosi cocaina e marijuana. Due arresti

Nei quartieri Centocelle e Appio, i carabinieri della Compagnia Casilina hanno arrestato due persone e ne hanno denunciate altre cinque. Sequestrate anche diverse decine di dosi di droga. Una 34enne peruviana è stata arrestata per evasione perchè, nonostante fosse sottoposta agli arresti domiciliari, è stata sorpresa fuori dalla propria abitazione senza alcun permesso. Un 39enne, originario della provincia di Napoli ma residente a Roma, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato in esecuzione all'ordinanza di aggravamento della misura cautelare, emessa dal Tribunale di Roma per le reiterate violazioni alla misura restrittiva a cui era sottoposto. I carabinieri lo hanno portato in carcere a Rebibbia. I militari hanno poi denunciato a piede libero con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti 4 cittadini romani, un 41enne, un 28enne, un 17enne e un 15enne, trovati in possesso di dosi di droga, tra cocaina, hashish e marijuana. Denunciata dai carabinieri anche una 58enne albanese «pizzicata» a rubare prodotti cosmetici all'interno di un negozio in via Palmiro Togliatti. Nel corso dell'attività, i carabinieri hanno identificato 90 persone, eseguito accertamenti su 45 veicoli e controllati diversi locali pubblici.

