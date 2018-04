Roma, arrestato a piazza Bologna il pusher della movida: tra i "clienti" studenti universitari

Era come un “fantasma” che si aggirava tra avventori e studenti universitari distribuendo dosi di cocaina, hashish e marijuana, in zona piazza Bologna. I carabinieri sono arrivati a lui attraverso pedinamenti e i controlli di militari in abiti civili tra la folla. In manette è finito un 29enne libico, con precedenti, arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Roma con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Attraverso i riconoscimenti fotografici e l’analisi dei tabulati telefonici della sua utenza, è stato possibile accertare che l'arrrestato è stato responsabile di circa 50 episodi di cessioni di sostanza stupefacente ad acquirenti. Si tratta perlopiù di studenti universitari e degli habituè dell’happy hour, tipico dei locali della zona. Il pusher della movida di piazza Bologna è stato portato in carcere a Regina Coeli.

Giovedì 19 Aprile 2018



