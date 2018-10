Roma, dagli autobus ai rifiuti: servizi comunali bocciati

Ultimo aggiornamento: 08:47

Dalla pulizia delle strade, che resta insufficiente, agli scarsi livelli di igiene: questa mattina il sindaco Virginia Raggi potrebbe avere qualche motivo per adirarsi leggendo il tradizionale rapporto dell'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale che, come di consueto, torna a tracciare le performance (più vizi che virtù) della Città Eterna per l'anno in corso. Pare che i giudizi, infatti, su diversi servizi erogati dal Comune e relativi al 2018 anche stavolta rispetto allo scorso anno non siano rosei e tendano a sottolineare come i mali atavici di Roma siano ancora lontani dall'essere debellati.Secondo le prime indiscrezioni, molto al di sotto della sufficienza rientrano ancora la spazzatura e la pulizia delle strade nonché il livello d'igiene: da una parte i marciapiedi maleodoranti, l'immondizia e i residui di umido sull'asfalto o incastrati tra i sampietrini e i seguenti roditori a far festa, fanno storcere il naso a 7 romani su 10. Negativo anche il giudizio sul trasporto pubblico di superficie. Le performance dei bus dell'Atac tanto per intenderci dilaniate dal ritardo delle corse, dai mezzi guasti e da quelli che hanno preso fuoco anche in pieno Centro, non raggiungerebbero neanche il 4.IL RAPPORTOA palazzo Senatorio già da ieri si inseguivano le voci sulle prime anticipazioni. Le reazioni? Sbuffi e occhi alzati al cielo. Da festeggiare c'è poco anche perché proprio sul tema dei rifiuti e dei trasporti l'amministrazione grillina ha puntano quasi tutto in quest'ultimo anno di governo e ora che tocca capire com'è andata, prendere atto di un'ulteriore bocciatura provoca un imbarazzo.Sarà forse anche per questo che, giocando d'anticipo, la Raggi ha già fatto sapere di non prender parte alla presentazione del dossier e che potrebbe non mandare neppure un rappresentante della giunta alla conferenza dell'Agenzia presieduta da Carlo Sgandurra. Memore forse dell'esperienza dello scorso anno quando durante la presentazione del rapporto (critico) l'assessore al Bilancio Gianni Lemmetti si alzò e lasciò anticipatamente la sala creando un caso politico l'invito-ordine è stato questo: «Meglio non apparire». Tra i corridoi dell'Agenzia qualcuno si è lamentato, sottolineando una sorta di continuo lassismo da parte della giunta Raggi nel corso dell'ultimo anno benché i rapporti, almeno dal punto di vista formale, siano stati scanditi dalla cordialità soprattutto con l'assessora Flavia Marzano.Tornando al rapporto, invece, che analizza ogni anno 18 servizi erogati dal Comune e che differentemente da altri dossier censisce scrupolosamente la percezione dei romani, il decoro delle strade e la seguente pulizia non soddisfano ancora. La stessa percezione dei romani resta molto bassa e rispetto allo scorso anno crescerebbe di un magro 0,1% attestandosi sul 3,8 anziché sul 3,7. Stesso sentimento per quanto riguarda il trasporto pubblico offerto sulle strade della Capitale.LA CULTURAL'unica notizia confortevole la dà la cultura. Al Comune «piace-vincere-facile» azzarderebbero i critici ma è questo uno dei pochi servizi che riceve (da sempre) valutazioni positive. Soprattutto per quanto riguarda il trend dei musei civici e in particolar modo delle biblioteche pubbliche. A sorpresa, poi, migliora rispetto allo scorso anno la percezione dei cittadini nei confronti di Farmacap, la società che gestisce le farmacie capitoline e che l'amministrazione vorrebbe liquidare. Per il resto è un po' come una scialuppa che imbarca acqua pur senza affondare: per ogni buco chiuso con un tappo di sughero, se ne apre subito un altro.