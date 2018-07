Roma, domenica corteo “disability pride” a piazza del Popolo

Si terrà domenica 15 luglio in piazza del Popolo a Roma la quarta edizione del Disability Pride Italia 2018, dedicato alle persone con disabilità «per rivendicare con orgoglio il diritto di avere le stesse opportunità dei normodotati e resa possibile grazie al patrocinio e alla disponibilità innanzitutto del Comune di Roma», spiegano gli organizzatori. L'iniziativa, organizzata dalla 'Disability Pride Onlus' in collaborazione con la fondazione Anmil “ Sosteniamoli subito ” , è stata inoltre patrocinata dal Parlamento Europeo, Anci e Ambasciata Britannica. L'evento inizierà alle 17.30 con il raduno in piazza Madonna di Loreto (vicino a piazza Venezia) per la parata delle persone con disabilità e delle loro famiglie, aperta a chiunque vorrà dare il loro sostegno. Il corteo sfilerà intorno alle 18 in via del Corso fino a Piazza del Popolo. Qui, dal palco, si alterneranno le performance di artisti. Attesi anche il ministro per la famiglia e disabilità Lorenzo Fontana e la sindaca di Roma Virginia Raggi, la quale ha preso parte stamani anche alla presentazione dell'evento nella sala della piccola Protomoteca in Campidoglio dicendo: «Un evento unico in cui le persone fanno sentire la loro voce. Le amministrazioni devono ascoltare e lavorare per questo. Roma ancora non è accessibile a tutti, è inutile prenderci in giro, ma è importante tracciare un punto di partenza».

