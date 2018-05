Roma, divieti e nuove regole sono fermi. L'ultima disputa è sull'accattonaggio

di Fabio Rossi

Il nuovo regolamento di polizia urbana è lì, pronto da un paio di mesi, in attesa di essere discusso e approvato da commissioni consiliari e assemblea capitolina. Ma l'entrata in vigore del decalogo di norme cittadine della Capitale - messe insieme dall'ex comandate della polizia locale Diego Porta ma poi ritoccate in più di un argomento - è adesso il tema dell'accattonaggio, che l'amministrazione comunale vuole limitare ma sul quale ci sono forti pressioni del mondo cattolico. E la prima vittima di...