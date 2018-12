Roma, inaugurato il centro di ricerca Dites: alla cerimonia anche Bonisoli, Fioramonti, Crimi e Fantinati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inaugurato ieri a roma il Centro di Ricerca DiTES (DIgital Technologies, Education and Society), progetto nato dalla collaborazione dell’Associazione Italian Digital Revolution – AIDR con l’Università degli Studi Link Campus University. A tagliare il nastro, oltre al Presidente Mauro Nicastri dell’Agenzia per l’Italia Digitale e al Presidente Vincenzo Scotti, erano presenti: Alberto Bonisoli, Ministro dei beni e delle attività culturali; Lorenzo Fioramonti, Vice Ministro presso il MIUR e delegato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a prendere parte all’inaugurazione; Vito Crimi, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’Informazione e all’Editoria; Mattia Fantinati, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla Pubblica Amministrazione.Il centro di ricerca DiTES nasce con l’obiettivo di creare un link tra differenti mondi, ed in modo particolare fra scuola, lavoro, territorio, accademia e comunicazione digitale, al fine di porsi come agente di cambiamento e di innovazione culturale.Nel corso della serata è stato conferito un riconoscimento definito “Digital News” a giornalisti e comunicatori italiani che si distinguono per creatività, innovazione e pragmatismo nell’ambito dei contenuti digitali.Questo l’elenco dei premiati:- Manuela Conte, Capo Ufficio Stampa Rappresentanza Commissione Europea in Italia;- Ida Molaro, Giornalista Mediaset;- Gennaro Sangiuliano, Direttore Tg2 RAI;- Paola Ferrari, Giornalista RAI e conduttrice di 90° minuto- Raffaele Barberio, Direttore Key4Biz;- Nicola Cerbino, Responsabile Ufficio stampa e Comunicazione presso Università Cattolica - sede di Roma e Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS;- Piero Schiavazzi, Giornalista vaticanista e analista dell’edizione italiana dell’Huffington Post, diretta da Lucia Annunziata;- Laura Chimenti, Giornalista Tg1 RAI;- Giampaolo Rossi, membro CDA RAI;- Luciano Ghelfi, giornalista Tg2 RAI – Quirinalista;- Pierpaolo Cito, Responsabile Magazine Poste News.