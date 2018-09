Roma, diplomatico presso la Santa Sede litiga con un vigile urbano, arriva la polizia

di Marco De Risi

Una lite così furiosa che qualcuno ha chiamato la polizia. E’ accaduto ieri pomeriggio nella centrale piazza dell’Orologio. Un diplomatico presso la Santa Sede del Belize, la nazione che si affaccia sul Mar dei Caraibi, se l’è presa a brutto muso con un vigile urbano. Il motivo del contendere? Un posto per il parcheggio. Il diplomatico non voleva sentire ragioni: esigeva di parcheggiare la sua auto in quello spicchio della storica piazza dicendo che gli spettava in quanto c’era la sede diplomatica. Il vigile, però, è stato irremovibile. Per il pubblico ufficiale la questione non si poneva proprio: quel posto non spettava al diplomatico presso la Santa Sede. Ne è nata una lite molto accesa alla quale hanno assistito decine di persone. Talmente vibrante e violenta che qualcuno ha richiesto l’intervento della polizia. Ed ecco che, intorno alle 18, sono piombate nella piazza due equipaggi delle volanti a sirene spiegate. Ci sono stati momenti concitati. Poi, gli agenti sono riusciti a riportare la calma e hanno convinto il diplomatico a cercare un altro parcheggio. La sua pretesa, infatti, non era legittimata da nulla. Sembra che il litigio non si sia concretizzato in alcuna denuncia da parte della polizia. Non è chiaro se il vigile urbano procederà per legge nei confronti del diplomatico del Belize.

Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:42



