Turismo, Roma da record: boom di arrivi da Russia e Cina

Turismo record nella Capitale. In attesa dei dati di questo lungo ponte primaverile, la conferma della crescita della Capitale arriva dalle elaborazione finali di Ebtl, l'Ente bilaterale del turismo di Roma e Lazio, per la settimana santa e il mese di marzo. Dall'estero, sono stato russi e cinesi a spingere sull'acceleratore delle prenotazioni. I primi dati sulle previsioni di aprile e maggio segnalano un salto record rispettivamente a +5% e +7%. Lo comunica in una nota il Campidoglio. La settimana di Pasqua 2018 ha visto una correzione in senso positivo delle previsioni. Gli arrivi complessivi negli esercizi ricettivi alberghieri e complementari capitolini sono stati circa 353.000, con un incremento di +4,63% sul 2017. Va bene anche il numero di pernottamenti: 923.000 unità, in crescita di +4,83% rispetto alla Pasqua 2017. Confermato anche l'andamento positivo negli hotel romani, con 242.650 turisti e un incremento di +2,60%, oltre 600.00 pernottamenti, in crescita del +3%, mentre più spiccato risulta l'aumento negli esercizi extra-alberghieri, vale a dire bed and breakfast, case vacanze e affittacamere, nei quali Ebtl stima arrivi per 111.000 unità in aumento del +9,36%. In media i soggiorni nell'extralberghiero sono durati 3 giorni, +8,39% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.



Pasqua ha chiuso con un balzo in avanti il mese di marzo, che ha fatto segnare oltre 1 milione di arrivi negli hotel della Capitale. Precisamente, gli arrivi negli hotel e nelle residente turistiche alberghiere di Roma Capitale sono stati 1.003.444, +3,10% rispetto al 2017, e i pernottamenti 2.436.706 (+3,04%). Bene a marzo anche gli arrivi dall'estero, +3,41%, e le presenze, +3,54%. Stati Uniti, Germania e Regno Unito si confermano le prime tre nazionalità per numero di arrivi nella Capitale. Nei primi tre mesi dell'anno, infine, solo nelle strutture alberghiere della Capitale, gli arrivi sono stati 2,4 milioni, con 5,7 milioni di notti trascorse in città, in crescita rispettivamente del 3,49% e 3,31%.

Martedì 24 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:35



© RIPRODUZIONE RISERVATA