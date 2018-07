Roma, carabinieri aggrediti a morsi e bar sfasciato: arrestato 22enne

Morsi per i carabinieri e bar sfasciato a Talenti: la notte scorsa i militari hanno arrestato un 22enne romano, senza occupazione e già noto alle forze dell'ordine, con le accuse di danneggiamento, resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali. Intervenuti in un bar in largo Sergio Pugliese, dove il giovane, in evidente stato di alterazione psico-fisica, aveva danneggiato parte degli arredi, i carabinieri sono stati aggrediti con calci e pugni. Il 22enne ha poi continuato ad offenderli rivolgendo loro frasi oltraggiose, fino a sferrare un morso alla coscia di un carabiniere. Una volta bloccato, l'arrestato è stato portato all'ospedale Pertini dove è stato sottoposto ad esami tossicologici e successivamente condotto in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.

Domenica 29 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:22



