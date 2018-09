Roma, dal 17 settembre parte la vendita dei ticket sul bus con tornello dell'Atac: sarà maggiorato di 50 centesimi

Parte la sperimentazione del bus con tornello e ticket da fare a bordo. Accadrà da lunedì 17 settembre. Lo annuncia in una nota l'Atac sulla pagina facebook. « La sperimentazione del bus dotato di tornello si arricchisce di una novità. Da lunedì 17 settembre con 50 centesimi in più sarà possibile acquistare il biglietto singolo sul bus. Per l'occasione #Atac ha realizzato un titolo ad hoc con l'indicazione della maggiorazione di cinquanta centesimi motivata dalla vendita a bordo. La sperimentazione del bus con tornello a bordo serve ad Atac a testare l'efficacia di questa soluzione e raccogliere informazioni per valutarne l'utilità, anche relativamente al contrasto dell'evasione tariffaria » .

Venerdì 14 Settembre 2018



