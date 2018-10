Roma, aggredita e rapinata dentro un palazzo a Prati: arrestato spazzino modello

Negli anni scorsi era salito alla ribalta della cronaca per la sua

lodevole” opera di pulizia gratuita dei marciapiedi della Capitale. Nel quartiere Prati, dove da tempo si era stabilito, lo conoscono tutti. Ieri pomeriggio però, Paolo 41 anni originario di Scampia, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma dopo avere inseguito e rapinato una anziana che stava rincasando.



Entrata nell’androne del suo condominio di via degli Scipioni, a pochi metri da via Ottaviano, la donna è stata aggredita e derubata della collana d’oro che portava al collo; le sue urla hanno richiamato l’attenzione di un condomino che ha subito chiamato il 112. Dopo pochi minuti, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono giunti sul posto e grazie alle informazioni ricevute dal testimone sono riusciti a rintracciare l’uomo in viale Giulio Cesare e a bloccarlo. Questa mattina presso le aule di piazzale Clodio sarà sottoposto al rito direttissimo. Dovrà rispondere di rapina aggravata.

