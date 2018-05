Roma, paura all'Eur, platano di 12 metri crolla sulle auto parcheggiate

Un grosso albero è caduto stamattina su due auto in sosta nel quartiere Eur a Roma. È accaduto intorno alle 11 in viale della Tecnica. Non si registrano feriti. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale per la viabilità. La notte tra sabato e domenica nel quartiere Prati un platano di circa 12 metri è crollato su un bus dell'Atac ferendo l'autista. E nei giorni scorsi un grosso albero era caduto sulla linea ferroviaria Roma-Lido causando la sospensione temporanea della circolazione ferroviaria e nella stessa giornata un grosso ramo era caduto su un'auto in sosta in viale dell'Università. Mercoledì un grosso pino si era schiantato nei giardini di piazza delle Finanze, vicino alla stazione Termini e il giorno prima era stata la volta di viale Africa dove un altro enorme pino era crollato proprio davanti all'istituto Arangio Ruiz, e di via Carlo Felice, strada in cui ne era crollato un altro sui binari del tram provocando rallentamenti sulla linea.

Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:43



