Roma, crolla il soffitto della sede 118 San Pietro. La Croce Rossa: «Incidente imprevedibile»

di Rosalba Emiliozzi

Crolla l'intonaco del soffitto della sede che ospita la postazione 118-Ares di San Pietro, gestita dalla Croce Rossa. E' successo nella notte, attorno alle 4, quando fortunatamente il personale era fuori per una chiamata. Il locali si trovano in via Pietro Borsieri, 3. Il locale per questo è stato chiuso e i sanitari - dipendenti della Croce Rossa che gestisce il sevizio per le emergenze sanitare - sono costretti a svolgere i turni in ambulanza con tutti i disagi dovuti all'assenza di un punto d'appoggio dove ci si può cambiare oppure riposare tra un servizio e l'altro.



Nel quartiere, poi, i residenti hanno appeso volantini, anche davanti al portone della Croce Rossa, dove chiedono ai volontari delle ambulanze più silenzio negli spostamenti e nell'uso delle sirene: si sentono infastiditi specie di notte dai rumori.



Pietro Giulio Mariani, direttore della Croce Rossa di Roma, spiega: «E' caduta una piccola parte di intonaco dovuta all'allagamento dell'appartamento di sopra, fortunatamente nessuno si è fatto male, è stato un incidente imprevedibile. Ora la postazione non ha uno spazio fisico dove fermarsi ma sta per strada, come ce ne sono tante a Roma, questo finché non rimettiamo a posto il soffitto per garantire l'incolumità di dipendenti e dei volontari che quotidianamente operano sul 118».



Quanto ai volantini del Comitato di quartiere, Mariani replica: «Se chiamano per un codice rosso non si può non partire con la serine, siamo mortificati per i disagi nel quartiere, ma in questo modo garantiamo un servizio pubblico aggiuntivo e pensiamo che stare lì permetta di essere un presidio di assistenza sanitaria di maggiore prossimità».

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:04



© RIPRODUZIONE RISERVATA