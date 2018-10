Roma, scomparsa da casa da tre mesi, la figlia: «Aiutateci a trovarla»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continuano le ricerche di Cristina Fiaschetti, la donna di 65 anni scomparsa il 24 giugno e da allora come inghiottita nel nulla. Originaria di Casa Maina, frazione di Lucoli in Abruzzo, l'ultima volta in cui i familiari l'hanno vista era vestita totalmente di nero: maglietta a maniche corte, pantalone e borsa a tracolla. La donna ha detto al marito che si sarebbe recata al mercatino, luogo in cui non è mai a arrivata.La sua auto è stata ritrovata vicino alla fermata della metro Rebibbia. Il giorno dopo la scomparsa, avrebbe dovuto sostenere una Tac total body, in passato, infatti, la donna era stata colpita da una malattia all'intestino. Circa quattro anni fa, aveva attraversato un periodo difficile, per il quale era stata in cura, ma poi aveva superato quel tratto buio della sua vita. Dal giorno della scomparsa, sono state molte le segnalazioni di avvistamento ma si sono rivelate un buco nell'acqua: della donna, purtroppo, ancora nessuna traccia. I manifesti sono ancora affissi alle stazioni della metro. La famiglia non si arrende. L'appello della figlia: «Spera a mamma non sia successo nulla di grave, chi ha informazioni ci contatti».