Roma, nascondevano crack e cocaina nelle fioriere delle piazze, arrestati pusher a Trastevere

Nascondevano le dosi di crack nelle fioriere che arredano le piazze di Trastevere, un sistema veloce e pratico per spacciare la droga nelle piazze clou della movida. Seguendo i movimenti di alcuni giovani, noti per i loro legami negli ambienti della droga, i Carabinieri hanno notato una donna italiana appartarsi con un ragazzo, per poi dirigersi verso una fioriera da cui ha prelevato un involucro che ha poi ceduto. I militari sono entrati in azione e hanno bloccato sia la donna che il giovane. Occultate sotto i fiori, nascoste nel terreno, sono state trovate dosi di droga, suddivise in cocaina e crack. La perquisizione è stata estesa anche a casa della 47enne dove sono state sequestrate altre dosi di droga e denaro contante. In totale, i militari hanno sequestrato 10 grammi di cocaina e 3 di crack. Non solo. I Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere hanno preso di mira i pusher di crack nell'ambito della movida nello storico quartiere oltre Tevere, attraverso una mirata azione di controllo per garantire un sano divertimento ai tantissimi frequentatori. Un 19enne romano, senza occupazione e con precedenti, notato aggirarsi insistentemente tra la folla di persone nei pressi dei locali notturni, è stato fermato per un controllo e trovato in possesso di dosi di crack e cocaina. I Carabinieri hanno perquisito anche la sua abitazione dove sono state trovate altre 30 dosi di cocaina e 25 di crack.

Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:10



