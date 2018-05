Roma, doppio corteo per il 2 giugno: Quirinale osservato speciale

di Elena Panarella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I Dem in difesa di Mattarella venerdì. I 5 stelle con Di Maio in strada sabato per protesta contro la decisione del Capo dello Stato di affidare l'incarico per la formazione dell'esecutivo a Carlo Cottarelli. E poi la Lega nelle piazze italiane il 2 e 3 giugno. Nel mezzo: la Festa della Repubblica. E pensare che lo slogan scelto per la parata militare è Uniti per il Paese. Sembra essere una sorta di appello, in giorni segnati dall'esasperazione delle divisioni e delle contrapposizioni in seguito alla crisi politica....