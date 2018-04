Roma, controllo antiabusivi finisce a pugni: ferito un agente dei vigili

Momenti di tensione durante un controllo della polizia locale a porta Maggiore, a Roma. In un video girato da un cittadino si vede un immigrato discutere con un vigile mentre si avvicinano altre persone formando un capannello. L'immigrato spintona un agente, tra i due comincia un improvvisato match di pugilato. Alla fine l'immigrato viene bloccato a terra dal vigile con l'aiuto di altri due colleghi.

«Siamo in Italia, razzisti» urla un altro immigrato. «Ogni giorno è così» aggiunge un altro. A quanto riferito dalla polizia locale, si trattava di un venditore abusivo che è stato fermato durante un'operazione di controllo e si è rifiutato più volte di fornire i documenti, sfidando gli agenti del Gssu e rifiutandosi di seguirli al Comando. Dopo diversi tentativi l'uomo è stato bloccato «come da prassi» - aggiungono dalla polizia locale - e portato al Comando per l'identificazione. Sarà denunciato per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale. Un vigile, rimasto lievemente ferito, si è recato in ospedale per le cure del caso.



Grazie al video diffuso in rete da un cittadino - spiegano dal Comando - su quanto accaduto in mattinata a Porta Maggiore, si è potuto constatare che l’agente ha tentato di difendersi dalla condotta violenta posta in essere dal venditore abusivo e, nello stesso tempo, temporeggiare nell’attesa del sopraggiungere dei colleghi. Precedentemente al filmato, l’abusivo aveva colpito più volte sia l’operante che un’altra collega mentre tentavano ripetutamente di identificarlo.



Ai fatti assisteva anche personale Atac , che ha potuto fornire testimonianza della violenza messa in atto dall’uomo sull’agente, nei momenti antecedenti la ripresa video. Questo Comando porge un sentito ringraziamento al cittadino che è riuscito a documentare quanto accaduto. Tale filmato verrà messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, nel caso riterrà opportuno il suo successivo utilizzo. Il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale proseguirà con impegno nelle attività di contrasto dei fenomeni di degrado urbano a tutela della cittadinanza romana, seguendo gli indirizzi dell’Amministrazione Capitolina.