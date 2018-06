Roma, controlli agli abusivi al Flaminio: sequestrati prodotti alimentari, multe per 82mila euro

Prodotti alimentari sequestrati e multe per 82mila euro. Si sono protratti fino nella tarda serata di ieri i controlli straordinari effettuati dagli agenti del Commissariato Villa Glori, diretto da Ermanno Baldelli, nelle zone di piazza Mancini e piazza Manila, nel quartiere Flaminio. L'area, solitamente frequentata da cittadini stranieri, in prevalenza sudamericani e filippini, è spesso meta di ambulanti che riforniscono gli stranieri di derrate alimentari e bevande, senza avere alcuna autorizzazione.



I controlli effettuati hanno consentito di identificare 30 persone, alcune delle quali risultate con precedenti di polizia e di effettuare 8 differenti sequestri concernenti circa 200 derrate alimentari per un totale di circa 82.000 euro di sanzioni elevate.

Sabato 9 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:15



