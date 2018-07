Roma, controlli dei carabinieri sul litorale: tre arresti e due denunce

Rapina, reati contro il patrimonio, spaccio: questi i reati che hanno portato all'arresto di tre persone e di due denunciati. Così il bilancio dei controlli dei carabinieri del Gruppo di Ostia su tutto il litorale. Controllo del territorio, con molteplici posti di controllo alla circolazione stradale, mediante anche l'ausilio della visione dall'alto fornita con l'elicottero del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare. Tale attività ha consentito controllare 125 veicoli, identificare 194 persone e di elevare varie contravvenzioni al Codice della Strada; nello stesso ambito sono stati segnalati alla Prefettura di Roma 2 giovani per uso personale di sostanze stupefacenti e un 54enne senza fissa dimora, per «atti contrari alla pubblica decenza».



Nella giornata di ieri i Carabinieri, su disposizione della competente Autorità giudiziaria, hanno arrestato un 37enne che, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, era stato precedentemente sorpreso dai militari al di fuori della propria abitazione. Il giudice, condividendo le valutazioni espresse dai carabinieri, non ha ritenuto adeguata la misura applicata all'uomo, disponendone il trasferimento a Regina Coeli. Sempre in carcere, ma a Rebibbia, è finito un 43enne, domiciliato a Nuova Ostia, che dovrà scontare 1 anno e 5 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio. Ad Ostia Antica i militari, su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Roma, hanno notificato e proceduto all'esecuzione della misura della permanenza in casa, nei confronti di una minore indagata per il reato di rapina. Grazie ad un servizio organizzato ad hoc nei pressi degli esercizi commerciali e nei luoghi di lavoro della zona, i militari di Ostia, unitamente al personale Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, hanno riscontrato in un esercizio commerciale ubicato all'Infernetto, numerose irregolarità connesse con l'assunzione e la registrazione obbligatoria del personale dipendente. La titolare è stata, quindi, denunciata per «impiego di personale non contrattualizzato».

Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:47



© RIPRODUZIONE RISERVATA