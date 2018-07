Roma, controlli su bus, stazioni e vie dello shopping: bloccati 10 borseggiatori

Borseggiatori nel mirino dei carabinieri del Comando provinciale di Roma: controlli senza sosta a bordo di autobus, all'interno delle stazioni e sulle banchine delle linee metropolitane, nonché nelle vie dello shopping, per garantire maggiore sicurezza ad utenti e turisti.



In poche ore, la forte stretta dei carabinieri ha permesso di arrestare 10 persone con l'accusa di furto. In via Boccea, 4 nomadi di 44, 38, 19, e 15 anni, tutte con precedenti e domiciliate nell'insediamento di Monte Mario, sono state arrestate da una pattuglia di carabinieri della Stazione Madonna del Riposo, in borghese. Il quartetto, dopo aver accerchiato una 79enne, intenta a guardare una vetrina di un negozio di abbigliamento, sono state sorprese mentre tiravano fuori dalla borsa della pensionata il portafoglio. A bordo dell'autobus linea «H» , i carabinieri della Stazione Roma Vittorio Veneto hanno bloccato un cittadino del Bangladesh, di 36 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine che, approfittando delle calca di passeggeri, ha rubato uno smartphone di ultima generazione a una turista, che lo custodiva all'interno di un taschino laterale del suo marsupio.



Ancora: all'interno della fermata Barberini della metro A, un cittadino libico, di 53 anni, senza fissa dimora e senza occupazione, è stato bloccato da un carabiniere libero dal servizio dopo averlo sorpreso a sfilare il portafogli dalla borsa di una turista inglese. Il militare della Stazione Roma Via Veneto aveva finito il turno di servizio e stava rientrando a casa con i mezzi pubblici quando si è imbattuto nel borseggiatore e lo ha bloccato.

Infine, nel piazzale della stazione ferroviaria Tiburtina, i Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno arrestato 3 persone, due di nazionalità francese di 34 e 33 anni e un algerino di 38, subito dopo aver rubato uno zaino di un dipendente ferroviario, contenente un pc portatile e un tablet aziendale. Tutti gli arrestati maggiorenni sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo, la 15enne invece è stata accompagnata presso il Centro di Prima Accoglienza per i minori di via Virginia Agnelli.

