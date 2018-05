Roma, consigliere di Casapound toglie la bandiera arcobaleno dall'aula del X Municipio

di Mirko Polisano

Nella Giornata internazionale contro l'omofobia, il consigliere di Casapound del X Municipio, Luca Marsella ha tolto la bandiera arcobaleno che era stata esposta dal M5S nell'aula consiliare "Massimo Di Somma" a Ostia per dire no a estremismi e discriminazioni.



«Stamattina entro in aula e trovo la bandiera arcobaleno accanto al tricolore - scrive Luca Marsella, sul suo profilo facebook - Chiedo cosa significhi e scopro che è semplicemente lì contro estremismi e discriminazioni.

Ho tolto quella bandiera messa dal M5S, che in un aula istituzionale non c'entra nulla e rappresenta soltanto una prevaricazione. E basta con queste idiozie, pensiamo ai problemi di Ostia». «Se volete dimostrare coraggio - ha proseguito Marsella - domani portate la bandiera della Palestina». Per poi chiudere con un post scriptum allarmante: «Prima o poi tolgo pure la foto di Mattarella».

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:59



