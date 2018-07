Roma, in arrivo 10mila Testimoni di Geova per il congresso estivo alla Nuova Fiera

Diecimila delegati sono attesi a Roma per il secondo dei tre congressi estivi dei Testimoni di Geova in programma questa estate. Dl 27 luglio a domenica prossima sono attesi a questo secondo appuntamento alla Nuova Fiera di Roma (ce ne sarà un terzo, dal 3 al 5 agosto) delegati da Roma (Roma Nord, Castelli Romani, Litorale), da Rieti, dall’Umbria (Terni, Foligno) e dall’Abruzzo (Pescara, L’Aquila). Al termine di questi tre appuntamenti romani, si calcola che saranno più di trentamila i testimoni di Geova ospiti dei Padiglioni 1 e 2 della Nuova Fiera di Roma.



Il tema di quest’anno è “Sii coraggioso!”. Quando si ascoltano le notizie, ci si rende subito conto che oggi persone di tutte le età devono convivere con ansietà e timori come mai prima. Ci vuole coraggio per affrontare queste difficoltà. L’invito ad assistere al congresso di quest’anno è rivolto a tutti per vedere gli effetti positivi che si ottengono applicando i pratici consigli contenuti nella Bibbia.



Il programma, della durata di tre giorni, consiste di 54 parti che includono discorsi, interviste, brevi video e un dramma audio. Scopriremo alcuni modi pratici per affrontare con coraggio problemi attuali e futuri. Tutti i contenuti multimediali (proiettati su maxischermi allestiti appositamente nei due padiglioni della Fiera) metteranno in risalto cosa possiamo imparare sul coraggio dall’esempio di persone che affrontano problemi simili ai nostri. Una serie di 5 documentari sul mondo animale mostrerà che possiamo imparare delle lezioni sul coraggio osservando la natura. Perché Gesù disse a un padre distrutto dal dolore: “Non aver paura”? (Marco 5:36). Potremo ascoltare la risposta domenica mattina nel discorso basato sulla Bibbia dal tema “La speranza della risurrezione ci dà coraggio”. Inoltre l’ultimo giorno del congresso si potrà vedere il film Giona. Una storia sul coraggio e la misericordia. Ogni giorno le sessioni mattutine e pomeridiane saranno introdotte da video musicali appositamente preparati per il congresso.



I congressi “Sii coraggioso!” programmati questa estate in Italia sono 70, in 14 lingue. I Testimoni di Geova nel Lazio sono 30mila, in Italia oltre 250mila, nel mondo quasi 8 milioni e mezzo. La loro attività è presente in più di 240 Paesi. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito jw.org, tradotto in oltre novecento lingue (compresa quella dei segni

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:20



© RIPRODUZIONE RISERVATA