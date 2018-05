Roma, distrusse una Madonnina a picconate: condannato a due anni

di Marco Carta

Armato di piccone, pronto a distruggere tutto quello che gli si parava davanti: vasi di coccio, ma anche immagini sacre della Madonna. Lo scorso settembre il 31enne nigeriano Henry Chukwuemeka aveva seminato il panico a Torre Angela per diversi giorni, terrorizzando un intero quartiere. Ieri è stato condannato a due anni e 4 mesi per danneggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, una pena che sconterà in carcere per poi essere espulso dall'Italia. Ad arrestare il nigeriano erano stati i poliziotti del...