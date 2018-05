Roma, con cacciavite e lastra tentavano furto in appartamento: arrestati due rom

Bloccati con il cacciavite e una lastra metallica in mano: arnesi con i quali due rom stavano provando a entrare in un appartamento ai Parioli. Nella tarda serata di ieri, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Parioli hanno arrestato i due ladri d'appartamento, un diciottenne e una 35enne, già noti ai militari per i loro precedenti, entrambi provenienti dall'insediamento di via del Boiardo.



I militari, di pattuglia in zona, avevano notato i due nomadi aggirarsi con fare sospetto tra i palazzi del quartiere. Poco dopo hanno raggiunto l'ingresso di una palazzina, di via Ruggero Fauro, da dove hanno notato uscire una signora anziana e si sono intrufolati nell'edificio. Poi hanno raggiunto un appartamento al terzo piano, uno studio legale, e constatato che al suo interno non c'era nessuno hanno cercato di aprire la porta utilizzando un cacciavite e una lastra metallica.



Tutte le fasi del furto sono state seguite passo passo dai carabinieri in borghese che li hanno arrestati in flagranza, ancora con gli arnesi tra le mani. I due, una volta ammanettati, sono stati accompagnati in caserma e trattenuti a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.

Sabato 5 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:35



