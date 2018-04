Roma, scatta l'assunzione dei candidati del concorsone: entro maggio 84 nuovi dipendenti

In Campidoglio scatta l'assunzione dei candidati risultati «idonei» nell'ambito del cosiddetto concorsone. A seguito delle revoche degli aventi diritto, che hanno rinunciato a firmare il contratto, Roma Capitale sta procedendo alle sostituzioni delle figure previste nel piano assunzionale 2017 facendo scorrere le graduatorie del maxi-concorso del 2010. Come fa sapere il Campidoglio, entro maggio entreranno in servizio 84 nuovi dipendenti: 17 insegnanti di scuola d'infanzia, due dietisti, 17 architetti, 8 funzionari dei processi comunicativi e informativi, 7 istruttori amministrativi, 13 istruttori dei servizi culturali turistici e sportivi, un educatore di asilo nido, 19 funzionari amministrativi.



«Con l'entrata in servizio di questa prima parte di 'idoneì - dichiara il delegato della sindaca al Personale e alle Relazioni sindacali, Antonio De Santis - completiamo il piano assunzionale 2017. Prima dell'estate provvederemo a far scorrere ulteriormente le graduatorie per procedere con gli ingressi previsti dal piano assunzionale 2018». «Riteniamo doveroso utilizzare anche le graduatorie degli idonei del maxi-concorso, per dare finalmente una risposta a candidati che da anni sperano di poter lavorare per l'Amministrazione capitolina - conclude - Contiamo sul loro contributo al fine di rilanciare l'azione amministrativa e offrire ai cittadini servizi sempre migliori».

Mercoledì 11 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:26



© RIPRODUZIONE RISERVATA